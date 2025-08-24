Sis formatgeries catalanes a la IV Fira del Formatge de Pastor de Taüll
El poble de Taüll, a la Vall de Boí, acull aquest cap de setmana la IV Fira del Formatge de Pastor, amb un total de sis formatgeries procedents del Bages, la Noguera, el Pallars, el Berguedà i l’Alta Ribagorça, que porten a la localitat productes elaborats per ells mateixos i representant la diversitat formatgera de diferents comarques catalanes.
A més dels expositors de formatgeries, la fira compta amb parades de productors agroalimentaris, contribuint d’aquesta manera en la posada en valor dels productes de proximitat i l’economia local.
El programa inclou activitats paral·leles. Entre les propostes, els visitants poden disfrutar de xarrades, tastos, maridatges, tallers infantils, jocs populars i actuacions musicals, buscant atreure tant famílies com el públic més gurmet.
De la jornada d’ahir dissabte destaquen el maridatge de diferents formatges artesans (inscripció prèvia), els minijocs de descobriment organitzats en col·laboració amb el Parc Nacional d’Aigüestortes, una visita guiada a la formatgeria de Taüll i un concert del grup Perifèrics.
La fira segueix avui diumenge 24 d’agost amb noves activitats, entre les quals hi ha tallers per elaborar formatge fresc, visites guiades i concerts, mantenint així l’aposta per la dinamització cultural i gastronòmica a la zona.