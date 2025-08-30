MOBILITAT
Un ferit lleu per una allau de roques a la carretera d’Alins
Un turisme va xocar dijous a la nit contra un despreniment de roques a l’L-510 a Alins, en un accident amb una persona ferida lleu. Trànsit va aclarir parcialment la via i va instal·lar semàfors que donen pas alternatiu a la zona. D’altra banda, la carretera d’accés a l’estació de Port Ainé va ser ahir reoberta i en va quedar l’ús exclusivament per als veïns i el personal de l’estació. FGC i l’ICGC segueixen amb els treballs de neteja i sanejament a la zona.