Una herència permet ampliar el local social d'Alòs de Balaguer
Dos germanes ja mortes deixen a l’ajuntament casa seua, al costat de l’edifici municipal. Mercè i Carme Guillaumet
L’ajuntament d’Alòs de Balaguer ha donat llum verda al projecte per a l’ampliació i millora del local social, una obra que serà possible gràcies al llegat de dos veïnes del poble. Mercè i Carme Guillaumet van deixar en herència al consistori una casa de la seua propietat.
L’habitatge toca paret amb paret amb el local social. “Només serà necessari tirar alguns envans i remodelar l’espai”, va explicar l’alcalde, Lluís Soldevila. Aquesta actuació suposarà una inversió de més de 171.000 euros i permetrà habilitar un magatzem i una sala contigua a l’actual local social.
D’altra banda, el consistori també ha aprovat l’adequació i millora de diverses zones urbanes amb un pressupost de 101.000 euros que s’executaran en els propers mesos. La inversió més elevada a què el consistori farà front és la destinada a la construcció d’una pista de pàdel, que comportarà una despesa que supera els 211.000 euros.
En total, les diferents actuacions que prepara l’ajuntament s’acosten als 500.000 euros, una inversió que es preveu finançar amb subvencions de la Generalitat a través del Pla d’Obres i Serveis (PUOS) per als propers anys.
Segons l’alcalde, Alòs multiplica la seua població habitual a l’estiu, quan arriba a acollir 450 persones. Compta amb 120 veïns censats, però només 60 viuen al poble tot l’any. “Per això cal tenir serveis i noves zones de lleure destinades als visitants”, va explicar.
Soldevila va indicar que la Diputació prossegueix amb els treballs de consolidació del castell. La previsió de l’ens provincial és invertir 201.120 euros en la consolidació estructural de l’antiga fortalesa, per tal de donar continuïtat a les obres que s’han anat portant a terme en aquesta fortificació en diverses fases i fer un pas més per a la restauració i recuperació.
Es farà una excavació dels nivells de coberta del primer pis de l’edifici, entorn de la base de la torre, i també se’n durà a terme una altra a l’entorn de la façana d’accés.
Aquesta intervenció podria permetre localitzar l’entrada a l’edifici principal del castell d’Alòs. Els treballs estan pendents d’adjudicació, segons van indicar fonts de l’organisme provincial.