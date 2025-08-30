BIODIVERSITAT
Inquietud al Sobirà per un assaig amb biocida orgànic
Un programa del CSIC preveu utilitzar rotenona contra peixos invasors als Tres Llacs. Veïns temen que contamini l’Unarre
L’anunci de la utilització d’un biocida orgànic anomenat rotenona als Tres Llacs o Tres Estanys, les llacunes pirinenques de la capçalera del riu Unarre, ha desfermat la inquietud entre els habitants de les Valls d’Àneu. Temen que l’ús d’aquest producte pugui contaminar el riu, que desemboca al pantà de la Torrassa, en el curs de la Pallaresa, el cabal del qual proveeix granges i cases.
“Fora la rotenona. Sí a les truites!”, era un dels missatges que amb més velocitat circulaven ahir pels mòbils del Pallars Sobirà, on temen que la presència de la rotenona pugui afectar les poblacions de salmònids, en ple procés de regeneració a la Pallaresa, el Cardós i la Vallferrera amb la reobertura del salt de l’Hostalet després de cinc anys de tancament, però també el bestiar i les persones.
La rotenona, un isoflavonoide que s’extreu de les lleguminoses, actua com a biocida pels seus efectes sobre el sistema neurològic dels insectes i les brànquies dels peixos. La UE i l’Organització Internacional del Treball el consideren tòxic per a persones i mamífers, però és biodegradable i es descompon ràpid.
L’assaig s’emmarca en el projecte Life Resque Alpyr per eliminar espècies invasores, recuperar les autòctones i potenciar la connectivitat la fauna en divuit llacs pirinencs de Lleida.
Els responsables del programa, impulsat pel CSIC (Centre Superior d’Investigacions Científiques), finançat amb fons europeus i en el qual participa el Parc Natural de l’Alt Pirineu, han convocat per dilluns a les sis de la tarda una reunió informativa a la sala d’actes de la Guingueta d’Àneu que, tret de sorpresa, tindrà una elevada afluència.
El Resque Alpyr va testar la rotenona el 2024 als llacs de Colomèrs, a Aran, per eliminar el veró, un petit ciprínid que devora i desplaça la fauna aquàtica en aquests ecosistemes. Les masses d’aigua de Colomers són tancades i no es vessen a un riu. Seria el primer assaig en un sistema fluvial.