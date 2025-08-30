ENTITATS
L’ANC Lleida s’ofereix per acollir membres d’assemblees inactives
Davant de la falta de responsables en una desena d’assemblees locals de la comarca. L’organització proposa una fusió temporal per organitzar actes i xarrades
Els secretaris nacionals de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) de Ponent van convocar dijous passat una assemblea informativa al local de l’ANC Lleida amb les agrupacions territorials de l’entitat en una desena de municipis del Segrià. La reunió pretenia resoldre un problema que comparteixen totes: tenen socis però no prou persones per cobrir càrrecs de responsabilitat com els de coordinador, secretari i tresorer. Aquesta falta de lideratge dificulta l’organització d’actes i conferències i ha portat a la desactivació temporal d’aquestes assemblees locals.
Davant d’aquesta situació, l’ANC Lleida va plantejar a les assemblees territorials d’Alcoletge, Alpicat, Artesa de Lleida, Benavent, Corbins, els Alamús, Montoliu de Lleida, Puigverd de Lleida, Vilanova de la Barca i Vilanova de Segrià la possibilitat de fusionar les seues activitats amb la territorial de la capital del Segrià fins que es reactivin les seues pròpies estructures.
Segons Rosa Burrell, coordinadora de l’ANC Lleida, l’objectiu principal és “donar suport a aquestes assemblees per desenvolupar activitats i actes en aquests pobles, a més de facilitar informacions”.
La previsió és que, en cas que la direcció de l’ANC validi aquesta iniciativa, es comuniqui als socis de les diferents assemblees territorials.
Per la seua part, Josep Maria Currià, membre de l’ANC, va explicar que la falta de responsables és una realitat creixent en moltes entitats polítiques i culturals els últims anys i que aquesta solució permetrà “sumar recursos”. Permetrà que els membres de les territorials fusionades puguin continuar participant activament a l’ANC responent a requeriments de l’organització, votant decisions i expressant les seues opinions.
D’altra banda, Burrell va explicar que l’ANC de Ponent prepara ja la seua participació en els actes de la Diada de l’Onze de Setembre, en la qual Barcelona serà l’epicentre d’una manifestació per exigir a l’Estat la independència de Catalunya i per defensar l’ús del català a tot el territori. Tindrà com a lema Amb més motius que mai. Independència i comptarà també amb mobilitzacions a Girona i Tortosa.