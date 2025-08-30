EMERGÈNCIES
Tres lleidatans investigats per causar un incendi forestal a Osca
La Guàrdia Civil investiga tres veïns de Lleida i un de la comarca del Cinca Mitjà, d’entre 31 i 51 anys, per l’ús negligent d’una radial en una nau durant unes obres que va acabar provocant un incendi forestal que va cremar 27 hectàrees a Abiego (Osca). Els fets van tenir lloc el 5 d’agost i les flames van afectar camps de cereals i un alzinar. Se’ls investiga per un delicte d’incendi forestal per una imprudència greu.