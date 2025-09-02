Una festa en expansió
Més de 3.000 persones van vibrar amb el concert de Figa Flawas a l’espai de Les Casetes, plat fort de la programació musical. L’ajuntament vol ampliar la celebració a més llocs de la ciutat i treballarà per recuperar el concert de pagament de la nit de dissabte
Alguns dels plats forts van ser la cercavila dels gegants i el concert de Figa Flawas. - A.L.S.U.
Ahir a la nit no va faltar el tradicional correfoc a càrrec dels Diables de l’Alt Urgell. - A.L.S.U.
Detalls del Ball Cerdà infantil, les sardanes i el reconeixement als esportistes, iniciativa recuperada en aquesta edició. - C.SANS
Fer créixer la festa major estenent la celebració a més espais de la Seu d’Urgell. Aquesta és la línia que ha emprès l’ajuntament, i que espera accentuar en els propers anys. La regidora de Festes, Christina Moreno, va explicar que “han estat molts els missatges d’agraïment dels veïns per la diversificació de propostes que hem estrenat ja aquest any”. “Volem continuar potenciant un dels nostres objectius, que és tenir una festa major encara més inclusiva i que respecti tots els interessos, independentment de les edats”, va insistir. Sobre els espais que acolliran activitats festives, Moreno va dir que “el centre ha de continuar sent l’estrella, però també ampliarem actes a la plaça Joan Sansa, el Parc del Segre, el passeig Joan Brudieu, la plaça de les Monges o Santa Magdalena”. “La festa major no deixa de ser una prolongació del projecte de ciutat que tenim al cap com a equip de govern, amb el qual volem potenciar-ne cada un dels racons”, va insistir.
Moreno es va referir ahir a l’“èxit” de les propostes musicals, amb més de 3.000 persones que van vibrar amb el concert de Figa Flawas, plat fort de la nit de dissabte i que havia estat una proposta de la Coordinadora de les Casetes. L’ajuntament també va anunciar que treballarà per recuperar el concert de pagament de dissabte amb un grup musical de renom.