El Casal Municipal Sènior obre inscripcions el dia 8 i l’activitat, a l’octubre
El Casal Municipal Sènior de Mollerussa obre del 8 al 15 de setembre el termini d’inscripció per a les activitats del nou curs, que començarà el 6 d’octubre. La principal novetat és una activitat de tonificació muscular amb exercicis de força i resistència, dirigida per la tècnica esportiva Anna Moragues.
A més, es mantenen propostes de lleure i cultura, com els escacs o la coral de gòspel Veus del Casal, que amplia repertori juntament amb l’Escola de Música. També hi haurà tallers de gimnàstica de cadira, ioga, hipopressius o pilates. Algunes sessions es faran a la sala polivalent de L’Amistat o a la piscina coberta (Aquagym). Les inscripcions estaran disponibles des del 8 de setembre als grups de WhatsApp del Casal Sènior, a la pàgina web municipalment o presencialment. Les places són limitades i, si les inscripcions superen les disponibles, se’n sortejaran 16 de setembre. El divendres 5 de setembre a les 10.30 hi haurà una reunió informativa al Casal Sènior.