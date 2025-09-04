Cendrers amb forma de cigarros gegants per deixar de fumar
L'ajuntament d'Alfarràs els col·locarà en diversos carrers. Estan fets amb canonades, tenen missatges per dissuadir els fumadors i eviten burilles a terra
L’ajuntament d’Alfarràs està immers en una nova campanya per promoure hàbits saludables entre els seus habitants i lluitar contra el tabaquisme. Amb aquesta finalitat, instal·larà als carrers cendrers amb forma de cigarros gegants i missatges que expliquen el risc que suposa el tabac per a la salut. Se’n van instal·lar alguns a diversos carrers principals de la població fa uns cinc anys i ara el consistori vol estendre’ls a més espais del poble. L’alcalde, Joan Carles Garcia, va destacar que serveixen per conscienciar sobre els efectes nocius del consum de tabac i eviten burilles a terra.
Els primers cendrers es van col·locar a l’avinguda de Lleida, la de Catalunya i la de Balmes, així com a la plaça Sant Pere. Ara, la intenció del consistori és posar-los en set o vuit carrers més abans de final d’any. Segons Garcia, “fa temps que no es veuen burilles pel carrer, la qual cosa significa que la inicitiva té seguiment. Eliminar-les és un problema, ja que és un residu que necessita un tractament especial i genera una despesa afegida a les arques municipals”, va indicar.
Els cendrers públics consciencien sobre els perjudicis de fumar en la salut, amb missatges que recorden advertències sanitàries com les que poden llegir-se als paquets de tabac. Així, apareixen missatges a cada cendrer com “fumar mata”, “quitrà”, “tòxics”, “arsènic” o “cancerígen”, al·ludint a la seua composició i als efectes de fumar. Garcia va explicar que aquests cendrers s’elaboren amb trossos de canonada que es tallen i que pinta una artista local. “Els fa el ferrer de la població, a qui li vam tornar a demanar que faci una nova tanda per col·locar-los en més carrers”, va remarcar.
També es reposaran els dos que hi havia a l’avinguda Catalunya, que es van retirar per fer les obres de conversió en zona de vianants i reurbanització. “Som conscients que els veïns els utilitzen i que els sembla una iniciativa curiosa i està molt ben valorada”, va puntualitzar l’alcalde.
D’altra banda, el consistori d’Alfarràs també abordarà una nova campanya de conscienciació complementària, i començarà la distribució gratuïta de cendrers de butxaca entre els veïns.
Ho farà l’agent cívic, per fer visible la problemàtica que genera aquest residu “invisible” i del greu impacte que provoquen les burilles de tabac, tant en el medi ambient com en els espais públics.
“No és la primera vegada que repartim cendrers entre els habitants. Ja ho vam fer per primera vegada l’any 2021, però hem cregut que és una mesura que complementa la instal·lació dels cendrers als carrers, cosa que també es farà abans que acabi l’any”, va explicar Garcia. “L’objectiu és mantenir els carrers nets i vetllar per la salut dels veïns”, va dir el primer edil.