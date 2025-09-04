La família del nen ferit en una atracció a la Seu d'Urgell denuncia el firaire
L'infant, de 10 anys, va ser donat d’alta després de passar unes hores en observació
La família del nen que dimarts a la tarda va tenir un accident quan havia pujat a una atracció de la festa major de la Seu ha denunciat els fets davant dels Mossos d’Esquadra. L’alcalde, Joan Barrera, va explicar aquest dimecres que totes les atraccions de la festa “havien passat l’examen previ del tècnic enginyer que contracta cada any l’ajuntament per poder estar tranquils que compleixen tota la normativa i que poden funcionar”.
L’edil va afegir que al conèixer la notícia de l’accident, “l’enginyer es va tornar a desplaçar per revisar la instal·lació”. Els Mossos d’Esquadra s’encarreguen de la investigació i l’ajuntament s’ha sumat a la denúncia per aclarir els fets “i depurar responsabilitats”. El nen, veí de la Seu i de 10 anys, va ser donat d’alta després de passar unes hores en observació.