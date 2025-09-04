Massificació al cim de l'Aneto: la imatge de les llargues cues per a coronar-lo
Els muntanyencs s'acumulen al conegut com a pas de Mahoma, mentre els parcs naturals lluiten per regular l'afluència massiva
L'augment sense precedents del turisme de muntanya ha provocat que arribar al cim de l'Aneto requereixi, a més d'esforç, paciència i resistència. L'estiu de 2024 SEGRE va publicar la imatge d'excursionistes que volien coronar el pic més alt dels Pirineus, que s'enfrontaven a esperes de més de mitja hora només per travessar l'estret pas de Mahoma, l'últim tram abans d'assolir el cim. Aquest fenomen reflecteix la creixent massificació que pateixen els espais naturals d'alta muntanya.
Comarques
La imatge de la massificació al Pirineu: esperes de més de mitja hora per pujar a l'Aneto
Esmeralda Farnell
El servei de bus llançadora que connecta Benasc amb Llanos de Hospital i la zona del refugi de la Renclusa transporta diàriament desenes de visitants amb destí al pic de l'Aneto. Aquesta facilitat d'accés ha contribuït significativament a l'increment del flux de turistes en zones que abans estaven reservades a muntanyencs experimentats, generant una pressió sense precedents sobre aquests fràgils ecosistemes.
Incidents tràgics posen en relleu els riscos de la massificació
La saturació d'aquests espais naturals no només genera problemes de congestió sinó que també augmenta els riscos. L'any passat un muntanyenc francès de 83 anys va perdre la vida en precipitar-se per una zona rocosa a la glacera de l'Aneto, al Parc Natural Posets-Maladeta. Els serveis d'emergència van ser alertats al migdia per un grup d'excursionistes que van trobar la persona inconscient.
Malgrat la ràpida activació del Grup de Rescat Especial d'Intervenció en Muntanya (GREIM) i la Unitat Àrea de Benasc, els equips només van poder confirmar la defunció de l'octogenari, resident a Lió, que presentava "lesions incompatibles amb la vida". Experts en seguretat a la muntanya assenyalen que l'augment de visitants inexperimentats pot estar relacionat amb l'increment d'accidents en zones d'alta muntanya.
Impacte en els espais naturals i mesures de control
El juliol del 2024 els turistes van desbordar els pics i cims més emblemàtics del Pirineu de Lleida i aragonès. Els Agents Rurals es van veure obligats a denunciar nou persones per pernoctar i acampar en zones prohibides: tres al Parc Natural de l'Alt Pirineu i sis al Parc Nacional d'Aigüestortes i Sant Maurici. Aquestes pràctiques irregulars comporten un greu impacte mediambiental en espais protegits.
Quant als excursionistes, la majoria havien de fer cues d'uns 10 minuts per arribar al cim de la Pica d'Estats, mentre que les esperes al pic de l'Aneto superaven la mitja hora. Aquesta congestió no només afectava l'experiència dels visitants sinó que també genera preocupació entre els experts per la degradació accelerada d'aquests entorns naturals.