Nous concursos a Balaguer per trobar interventor i tresorer
Per cobrir les vacants després de quedar desertes totes dos places després de l’estiu
La Paeria de Balaguer s’enfronta després de les vacances d’estiu a un nou buit en dos dels seus llocs per al control econòmic i financer municipal: la Intervenció i la Tresoreria.
Les dos places, ambdós reservades a funcionaris d’habilitació estatal, han quedat sense titular en les últimes setmanes, la qual cosa ha obligat el consistori a iniciar diferents concursos per cobrir-les. “Vam obrir una convocatòria urgent en què els aspirants a tresorers disposaven de cinc dies hàbils per presentar les sol·licituds que acreditessin els coneixements necessaris per exercir aquest càrrec i no s’hi va presentar ningú”, va explicar l’alcaldessa, Lorena González. La persona que ocupava aquest lloc se’n va anar a la diputació de Lleida i “ara busquem una solució per garantir la continuïtat del servei”, va dir. A aquesta vacant s’afegeix la d’Intervenció. La persona que exercia aquesta tasca ho feia en règim de comissió de serveis, que va concloure el 30 d’agost.
Des d’aleshores la Paeria ha convocat un nou procés per disposar d’un nou interventor. Des del consistori subratllen que es tracta d’un procés administratiu habitual quan es produeixen vacants, malgrat que van admetre que la coincidència de totes dos baixes en un curt espai de temps representa una dificultat afegida. “La prioritat és assegurar la continuïtat dels serveis municipals i la seguretat jurídica de totes les operacions econòmiques”, va apuntar González.
L’escassetat de personal qualificat i la necessitat constant de substituir els que marxen han sotjat l’ajuntament de Balaguer en els últims anys. Les diferències en la retribució entre les administracions motiven en bona mesura la mobilitat.
La situació no és exclusiva de Balaguer. En els últims anys, diversos ajuntaments de Lleida i consells comarcals han hagut de recórrer a fórmules temporals per cobrir places d’habilitació nacional, davant de la falta de professionals disponibles i l’elevada mobilitat entre administracions.
La primera edil va qualificar de “drama” la situació, “que ens obliga a convocar concursos per cobrir aquestes places, que tenen un paper que resulta imprescindible en la supervisió de pressupostos, verificació d’expedients de despesa i en la correcta aplicació de la normativa financera”. Sense ells, “l’activitat administrativa es veu condicionada”, va dir.
El consell també busca tècnics per donar servei als pobles
La mobilitat del personal de secretaria i intervenció, que opta a places en diferents administracions segons les seues preferències de destinació o promoció, obliga els ajuntaments a adaptar-se constantment a noves incorporacions i baixes. També els consells comarcals, que presten serveis d’assistència tècnica (SAT) als ajuntaments dels municipis més petits que no disposen d’aquestes figures, se les han d’enginyar per disposar de personal. A la Noguera hi ha actualment sis places de SAT i quatre estan cobertes. El gerent, Jordi Oronich, va explicar que en un mes una d’aquestes quatre places es pot quedar també vacant i és “urgent” disposar de més tècnics. Per això, el consell farà aquest mes un altre concurs per cobrir places vacants. “Cobrim el servei, però no podem atendre peticions d’ampliar-lo per l’amenaça de la marxa de personal a altres administracions”, va assenyalar.