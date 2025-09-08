Bolca un camió a la C-1412b a Isona i Conca Dellà
El camioner ha resultat il·lès però l'accident obliga a donar pas alternatiu a l'altura de Biscarri
L'accident d'un camió aquest dilluns al matí obliga a donar pas alternatiu a la C-1412B a Biscarri, al municipi d'Isona i Conca Dellà. El vehicle ha patit una sortida de via per causes que s'investiguen i ha acabat bolcat. Segons el Servei Català de Trànsit, l'accident s'ha produït a les 09.21 hores a l'altura del punt quilomètric 33 i el camioner ha resultat il·lès.