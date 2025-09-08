SEGRE

El Pirineu tindrà tres nous radars meteorològics per preveure les inundacions als càmpings

Un nou decret preveu avaluar el risc per a cada instal·lació i les mesures de protecció

Un càmping del Pallars Sobirà.

Un càmping del Pallars Sobirà.

La Generalitat preveu instal·lar tres nous radars meteorològics a l'Alt Pirineu per preveure amb prou temps possibles inundacions als càmpings de la zona. És una de les principals mesures previstes en el nou decret-llei que el Govern aprovarà aquest dimarts per tal d'avaluar el risc d'inundabilitat de cada càmping i les mesures de protecció a prendre.

La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el president de la Federació de Càmpings de Catalunya, Miguel Gotanegra, juntament amb els directius dels cossos d'emergències i el Meteocat, han presentat l'acord pel nou decret, juntament amb ERC i Comuns, i han remarcat que "no hi ha llistes negres de càmpings" que hagin de tancar. El Govern preveu ajudes als establiments.

