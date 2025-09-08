SUCCESSOS
Roben material d'una companyia d'espectacles de Cervera valorat en 14.000 €
A local d’assaig de Sound de Secà
La companyia Sound de Secà de Cervera, especialitzada en espectacles de carrer, ha patit un robatori de material valorat en 14.000 euros al seu local d’assaig, al costat de l’església de Sant Pere el Gros. Dissabte al migdia se’l van trobar tot regirat. Els lladres van obrir la porta amb una pota de cabra i es van emportar altaveus, micros sense fil, petaques, ordinadors, el projector, dos ukeleles, eines, tot el cablatge de l’espectacle Suma i diners en efectiu. Segons veïns i pagesos de la zona, les portes del local estaven obertes des de dijous, i creuen que el robatori es podria haver produït dimecres de matinada.
La companyia va arribar dimecres després de la seua gira pel Regne Unit, on van fer 17 actuacions en deu dies, i van descarregar el material. Per sort, no es van emportar la resta d’instruments, i podran fer els espectacles previstos avui a Sant Quirze del Vallès i el cap de setmana a França. Ahir ho van denunciar davant dels Mossos d’Esquadra i avui contactaran amb la companyia d’assegurances. Malgrat les pèrdues materials, lamenten tot el temps i el treball fet malbé: “El cablatge de Suma estava fet a mida.” Val a recordar que el dia 22 de juny un vendaval va arrancar part de la coberta del seu local.