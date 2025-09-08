Saviesa medieval en forma de proverbis
Recital de l’obra del poeta Moixé Natan en la Jornada Europea de la Cultura Jueva. Visita a la Casa d’Avraham Xalom
Tàrrega va participar ahir en la Jornada Europea de la Cultura Jueva, amb un acte a les Sales Nobles del Museu Tàrrega Urgell. Van acollir, per primera vegada, un recital de proverbis del poeta jueu medieval Moixé Natan (1290-1360) a càrrec de la rapsoda Núria Miret i amb comentaris de Josep Xavier Muntané Santiveri, doctor en Filologia Hebrea i especialitzat en judaisme medieval. L’esdeveniment va comptar amb una nombrosa assistència de públic, que va poder escoltar les reflexions que va fer Moixé Natan fa centenars d’anys, però que encara són vigents en l’actualitat. Precisament, Muntané va presentar al juny una versió actualitzada del llibre Qüestions de vida del molt savi senyor Moixé Natan.
Paral·lelament, el museu també va oferir una visita guiada a la sala permanent Tràgedia al Call – Tàrrega 1348, un espai on es conserven objectes de l’antic call i de la necròpolis jueva de les Roquetes. La ruta va continuar pel barri jueu, amb una parada a la Casa d’Avraham Xalom, metge i filòsof jueu que va residir en aquesta casa fins a l’any 1492, quan va haver d’exiliar-se a causa del decret d’expulsió dels Reis Catòlics. En els últims anys, l’edifici s’ha adequat i museïtzat i conserva gairebé intacta l’estructura medieval original a la planta baixa, amb elements destacables com arcades i mènsules gòtiques. Amb tot aquest patrimoni, Tàrrega s’ha consolidat com un dels centres divulgadors del judaisme català.
La primera Trobada de Urban Sketchers a Verdú, celebrada ahir en el marc de la festa major de Sant Pere Claver, va reunir una trentena de participants de diferents municipis de Lleida convocats per l’associació Xercavins i l’ajuntament, juntament amb Urban Sketchers Lleida. Els dibuixants van retratar diferents racons del poble, com per exemple l’església, el castell i diversos carrers emblemàtics, entre d’altres.
Els Urban Sketchers (USk) són una organització de dibuixants urbans que capturen escenes in situ, observant directament allò que els envolta i plasmant-ho en quaderns personals, que posteriorment comparteixen online.
En un altre ordre, Guimerà acollirà la seua Trobada de Urban Sketchers dissabte 18 d’octubre. Serà la tercera vegada que la vila medieval acull aquesta iniciativa, que reunirà més d’un centenar d’artistes per dibuixar-ne els carrers i racons. L’esdeveniment, a ple segle XXI i era digital, recupera l’esperit dels pintors que van immortalitzar Guimerà durant el segle passat.
La jornada a Guimerà també oferirà activitats complementàries per a acompanyants i visitants.