Torna el treball a jova: una tradició rural comunitària que renaix en un poble de Lleida
Una quinzena de veïns col·laboren de forma voluntària en la millora de l’entorn del parc de la Font Vella de Maldà. Una tradició rural comunitària que renaix a Maldà, que es manté viva en altres municipis de l’Urgell i que reforça el sentiment de pertinença als pobles
Maldà va celebrar el 30 d’agost passat per primera vegada una jornada a jova, una convocatòria veïnal per portar a terme treballs comunitaris i de forma altruista, amb l’objectiu de millorar i posar a punt el parc de la Font Vella. L’alcaldessa, Txell Capdevila, va qualificar la iniciativa de “molt positiva”, ja que una quinzena de veïns van participar de manera voluntària en un matí intens d’estassada, poda d’arbres, recollida de restes i neteja general. La jornada va acabar amb un pica-pica d’agraïment a tots els assistents.
Capdevila va agrair la implicació ciutadana, destacant el valor de sumar petits gestos que ajuden molt a mantenir en bones condicions un espai que és de tots. La satisfacció amb el resultat i l’ambient generat fa pensar a repetir l’experiència en properes setmanes.
La iniciativa de Maldà recupera l’esperit d’una tradició molt arrelada al món rural, quan els veïns s’organitzaven en jornades comunitàries per fer tasques d’interès general. Aquestes convocatòries, conegudes en molts llocs com a jova, servien per arreglar fonts, camins, marges, espais d’ús públic o infraestructures comunes que requerien manteniment, fins i tot per construir edificis des de zero.
Lluny de ser una novetat, molts pobles de l’Urgell encara conserven aquest costum. A Preixana, cada any s’impulsen millores al parc de l’ermita de Montalbà. A Guimerà, per la seua part, s’organitzen jornades de neteja i adequació de l’entorn del poble. Totes aquestes pràctiques comparteixen un mateix objectiu: implicar els veïns en la millora dels espais comuns i reforçar el sentiment de pertinència i estima en la comunitat així com l’estima per l’entorn. A Maldà, aquesta jornada va demostrar que el teixit veïnal respon amb entusiasme a propostes en les quals es treballa braç a braç per millorar el poble.
Camps de treball perquè joves millorin espais públics
En els últims anys, la tradició de les jornades a jova s’ha traslladat a l’estiu amb els camps de treball dirigits a joves, promoguts per la Generalitat i els ajuntaments. Aquestes iniciatives busquen implicar les noves generacions en tasques de millora i conservació de l’entorn, combinant el treball comunitari amb activitats formatives i de lleure.
Pel que fa a Tàrrega, Bellpuig o Agramunt, els joves participen cada estiu en aquests camps de treball, en què porten a terme des de la pintura de murals representatius del patrimoni local fins a l’adequació d’espais del municipi com l’antic escorxador de la capital de l’Urgell.