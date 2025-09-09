La comarca té 60 persones que es diuen Urgell
La capital de l’Alt Urgell va tornar a reunir ahir, coincidint amb la diada de Santa Maria d’Urgell, persones que porten aquest nom. En total es van donar cita 9 dones en una iniciativa que es va estrenar l’any 2019 i que des d’aleshores se celebra cada any en aquesta mateixa data. La principal novetat d’aquest any és que l’encontre el van organitzar a la tarda amb una ofrena floral a la Mare de Déu, a la Catedral de Santa Maria d’Urgell, i una fotografia de grup al Parc del Cadí. A l’acabar van seguir amb una activitat lúdica de degustació de productes de proximitat maridats amb històries màgiques del territori del Pirineu i un joc de preguntes. L’organització va explicar que tenen constància que actualment hi ha més de seixanta persones amb aquest nom, la majoria de l’Alt Urgell.