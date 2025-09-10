EDUCACIÓ
Les escoles de Guissona, sense les integradores socials
Pancartes per exigir que torni al Ramon Estadella. Síndica i sindicats alerten de la pèrdua d’aquests professionals
Les dos escoles públiques i l’institut de Guissona s’han quedat aquest curs sense tècniques d’integració social (TIS), una situació que es dona a tot Catalunya. El col·legi Ramon Estadella ha fet visible el seu malestar amb pancartes a l’entrada. Professors i famílies reclamen recuperar la integradora social que acompanyava alumnes i famílies vulnerables. “La igualtat d’oportunitats queda esbiaixada sense aquesta figura, no hi ha inclusió”, diuen. Aquesta professional també donava suport a les famílies en la gestió d’ajuts, beques i acollia els nouvinguts. Per això, demanen poder continuar amb la que treballava al centre, ja que s’ha guanyat la confiança de les famílies i coneix el context social del municipi.
A Guissona hi ha un elevat percentatge de població d’origen estranger i “la tasca de cohesió, acollida i integració és primordial”, asseguren docents i famílies. Segons Educació, l’escola Ramon Estadella no arriba al percentatge mínim (51,36%) d’alumnat amb necessitats socioeconòmiques per tenir integradora. El centre havia d’iniciar el curs amb un 48%, si bé la xifra ja ha augmentat amb l’arribada de sis nous alumnes. La síndica de greuges va advertir que col·legis d’alta complexitat de Catalunya han perdut la integradora i que això dificulta l’atenció a alumnes vulnerables. Els sindicats van denunciar que hi ha 130 treballadors socials menys.