Dos detinguts per sis robatoris de cable a l'antic complex Masia Salat de Les Borges
El valor econòmic del cablejat sostret i els danys a les instal·lacions ascendeix a més de 100.000 euros
Agents dels Mossos d'Esquadra van detenir el passat dimarts un home de 44 anys i una dona de 41 anys acusats de cometre sis robatoris amb força a l'antic complex Masia Salat. Aquest establiment, ubicat a peu de la carretera N-240 dins del terme municipal de les Borges Blanques, es troba en desús des de fa anys.
La investigació es va iniciar a principis d'agost després d'una sèrie de robatoris amb el mateix modus operandi. Els lladres accedien a les instal·lacions forçant portes o finestres per sostreure cablejat elèctric, arribant a emportar-se entre 1.000 i 2.000 metres de cable en cada incursió. El valor del material robat i els danys causats a les estructures de l'edifici s'estimen en més de 100.000 euros.
La Unitat d'Investigació de l'ABP Pla d'Urgell – Garrigues va aconseguir identificar els presumptes autors dels fets després d'un intens treball policial que va culminar amb les detencions a les localitats d'Alcover i Vallmoll, l'Alt Camp. Segons les indagacions, els detinguts venien sistemàticament el material sostret en diferents deixalleries de les comarques tarragonines.
Estratègies per dificultar el seguiment del material robat
Els investigadors han pogut determinar que els lladres utilitzaven diverses tàctiques per evitar la traçabilitat del cable sostret. Entre aquestes estratègies destaca el fraccionament de les vendes en diferents dies i deixalleries, alternant també els noms als albarans de venda entre l'home i la dona. A més, variaven la presentació del material, portant a vegades el cable amb el plàstic protector i altres vegades el coure ja pelat.
Sis robatoris en poc més d'un mes
Als detinguts se'ls imputen concretament sis robatoris amb força perpetrats a les mateixes instal·lacions entre el 29 de juny i el 2 d'agost. L'home, que compta amb antecedents policials, i la dona van passar a disposició judicial el dimecres davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Valls.
Comarques
Maria Molina