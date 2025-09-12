EMERGÈNCIES
Incendi d’un camió a l’AP-2 i cotxes bolcats a Baix Pallars i Cabó
Quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat van extingir ahir un incendi que va calcinar la càrrega d’un camió a l’AP-2 a les Borges Blanques. El foc es va iniciar a les 1.47 hores de la matinada i va afectar el remolc, que transportava productes d’alimentació. Els efectius van haver de cobrir-lo diverses vegades amb escuma per apagar el foc, activant-se també al matí per acabar de sufocar-lo. A causa de l’incident, a mig matí es van registrar dos quilòmetres de retenció a l’autopista entre l’Albi i les Borges Blanques en direcció a Lleida. Es va haver de tallar un carril durant les tasques de retirada del camió incendiat. Cap a les 13.00 hores, es va donar per normalitzada la circulació. D’altra banda, el conductor d’un turisme va resultar ferit al patir una sortida de via i bolcar amb el cotxe en un talús a l’N-260 a Baix Pallars. L’avís es va rebre a les 15.18 hores i el ferit, que va quedar atrapat a l’interior del cotxe, va ser evacuat pel SEM a l’hospital de Tremp. L’accident va obligar a tallar un carril d’aquesta via.
A Guissona, una altra persona també va resultar ferida en una col·lisió entre dos turismes a la carretera L313. A més, dimecres a la nit, hi va haver una sortida de via d’un turisme a l’A-2 a Vilagrassa. Així mateix, un vehicle es va desfrenar i va caure per un talús a Cabó. En aquell moment, no hi havia ningú a dins.