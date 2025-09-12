Més de 200 socis al nou gimnàs d'Aitona, entre ells cinquanta d’altres municipis
Està ubicat a la segona planta de l’edifici multifuncional i té una superfície de 560 metres quadrats
Més de dos-centes persones utilitzen les instal·lacions del nou gimnàs municipal que es va inaugurar divendres passat a Aitona. Moltes d’elles ja utilitzaven la sala petita habilitada pel consistori, però en menys d’una setmana s’hi han apuntat mig centenar més de persones, moltes de pobles pròxims, segons va explicar l’alcaldessa, Rosa Pujol.
El gimnàs està ubicat a la segona planta de l’edifici multifuncional i té una superfície de 560 metres quadrats. D’altra banda, val a dir que ha suposat una inversió de més de 507.000 euros, sufragats amb una subvenció del 250.000 de l’Estat i la resta amb fons propis.
Té dos sales independents de 150 metres quadrats amb la possibilitat de dividir-les. Una es destina a activitats per a grups i a la segona estan col·locades les màquines de musculació. També compta amb vestidors adaptats i una sala destinada a fisioteràpia, a més de tots els serveis bàsics de climatització, ventilació i prevenció d’incendis.