EDUCACIÓ
Queixes al Segrià al quedar-se sense bus vint alumnes de Batxillerat
Són de Corbins i Torrelameu i demanen recuperar-lo per a alumnes de postobligatòria
Una vintena de famílies de Corbins i Torrelameu protesten per la retallada en el transport escolar en la ruta entre Torrelameu-Corbins i l’Institut Lladonosa de Lleida per als estudiants de postobligatòria i cicles (Batxillerat i Formació Professional) just a l’inici del curs que comença avui. El servei comptava l’any passat amb dos autobusos de 55 places cada un però l’argument que ha donat Educació és que al baixar el nombre d’alumnes d’Educació Secundària Obligatòria (ESO), que té places assignades prioritàries, s’utilitzarà un segon bus més petit. Això ha deixat fora els alumnes grans.
Les famílies, la majoria de Corbins, critiquen que se’ls hagi informat a última hora, ja que deixa sense alternativa de transport els alumnes afectats que havien tramitat sol·licituds amb la confiança que tindrien plaça de transport, va explicar l’alcalde de Corbins, Jordi Verdú. La situació s’agreuja perquè tant Corbins com Torrelameu no disposen de connexió de transport públic amb Lleida en horari escolar.
D’aquesta manera, si agafen la línia regular de les set del matí arriben gairebé una hora abans a l’institut i si utilitzen la de després arriben mitja hora tard, va indicar Verdú.
Les famílies alerten que “aquesta situació pot conduir a l’abandó escolar prematur i una clara vulneració de la igualtat d’oportunitats entre els alumnes de zones urbanes i rurals. No pot ser que el futur acadèmic dels nostres fills i filles depengui de si hi ha prou nens de l’ESO per omplir un autocar”, critiquen.
Acusen Educació de no planificar amb previsió i desentendre’s de les necessitats dels estudiants que viuen fora de Lleida. Exigeixen tant al consell del Segrià com a la conselleria que busqui una solució urgent i estable. Per la seua part, l’alcalde de Torrelameu, Carles Comes, va indicar que es treballa en una solució.
El president del consell del Segrià, David Masot, va explicar que és una situació que es repeteix tots els anys amb alumnes d’ensenyament postobligatori.
La conselleria addueix que no té el deure de cobrir aquestes places amb transport escolar “però és la que ha de buscar una solució, ja que els alumnes no en tenen la culpa”. Va indicar que es mantenen reunions, ja que “el Lladonosa no és l’únic institut. La situació és més greu a la Caparrella”.