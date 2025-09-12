Reformar la Universitat de Cervera costarà nou milions
La Generalitat ha encarregat un estudi per planificar-ne la rehabilitació. L’execució, pendent dels pressupostos
Un estudi encarregat pel departament de Cultura de la Generalitat xifra en nou milions d’euros el cost de la reforma integral de l’edifici de la Universitat, una actuació d’urgència per garantir la continuïtat de l’activitat a l’edifici. El document, redactat per l’arquitecte Josep Esteve, de Cervera, detalla les diferents fases de rehabilitació amb intervencions previstes a les façanes, les teulades i alguns espais interiors.
L’alcalde, Jan Pomés, va celebrar que la Generalitat, propietària de l’immoble, hagi impulsat l’estudi per anar posant “solucions” a sobre de la taula. Segons l’edil, el seu equip de govern va insistir des de l’any 2023 en la necessitat de planificar una reforma profunda de l’immoble per guarir les patologies estructurals de l’edifici i evitar més intervencions d’urgència.
Val a recordar que les pluges del passat 19 d’abril van provocar despreniments a la teulada de la torre sud-est de la Universitat. Una veïna va alertar la Policia Local sobre teules a punt de caure i es va desplegar un dispositiu conjunt amb els Mossos d’Esquadra per acordonar la zona. La Generalitat va intervenir de forma urgent i va destinar 48.000 euros a les obres.
Així mateix, el gener del 2024, també es va desplomar una biga de fusta d’un dels campanars i dos dels tres patis es van haver de tancar al públic. A més, la Generalitat va instal·lar anys enrere tanques a l’interior de l’edifici per despreniments de les façanes i de la teulada.
Dignificar l’edifici
L’edil va explicar que l’execució de les diferents fases de rehabilitació de la Universitat dependrà de l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat. “A veure si podem dignificar la Universitat, que és el que corre més pressa, i treure les bastides de cara al turisme”, diu.
Des de la Paeria consideren que si no es porten a terme aquestes reformes, es posa en dubte la continuïtat de l’activitat educativa de l’Institut Antoni Tarroja a l’edifici. En el curs anterior també va ser necessari apuntalar una biga en un dels passadissos del centre. La Universitat també acull la UNED, la biblioteca i els arxius comarcals i el dipòsit d’arxius comarcals del Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació de la UB. També és escenari d’exposicions, conferències o concerts, com els del Festival de Pasqua que se celebren per Setmana Santa a la capital de la Segarra.
Un nou conveni amb la Generalitat
La Paeria de Cervera i la Generalitat estan treballant en la redacció d’un nou conveni amb les institucions que tenen activitat a l’edifici per garantir “un bon enteniment” entre totes les parts, segons va explicar l’alcalde, Jan Pomés.
El 2011 es va dissoldre el Patronat de la Universitat de Cervera, i des d’aleshores no hi ha hagut cap document que determinés els usos i les obligacions de les diferents institucions implicades.
Així, el conveni definirà el finançament i qui s’ha de fer càrrec del manteniment o de les reformes.