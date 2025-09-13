Edifici multiusos amb vistes a Rialb
L’ajuntament projecta una instal·lació per acollir fires, festes i festivals. Preveu una inversió de 400.000 euros per no haver de suspendre’ls quan plogui
L’ajuntament de Tiurana projecta un local multifuncional diàfan amb vista al pantà de Rialb on es puguin celebrar fires, festivals i actes quan plogui. Segons l’alcalde, Àngel Villarte, durant l’any se solen organitzar gairebé un centenar d’activitats com el Festival del Conte, “però hem d’estar sempre vigilant la meteorologia, ja que si plou hem de traslladar-los o suspendre’ls. Va ser el cas de diumenge passat, quan ens vam quedar sense sessió de ball”.
Villarte va indicar que ja s’ha fet un primer disseny de l’edifici que estaria ubicat entre l’antic i el nou ajuntament i que suposarà una inversió de més de 400.000 euros. L’edifici també connectaria amb el Museu d’Oficis a l’Aire Lliure, amb el qual estaria enllaçat a través d’un dels pisos on s’ampliaria el museu que quedaria integrat. A més, també s’habilitaria un mirador, va explicar Villarte.
Fibra òptica
D’altra banda, l’edil va incidir en la necessitat que alguna empresa de comunicacions exploti la xarxa de fibra òptica. La Diputació l’ha fet arribar fins a la localitat, però els habitatges no hi tenen accés perquè no hi ha firmes interessades. En l’actualitat, hi ha censades a Tiurana unes 80 persones “que serien moltes més si tinguessin accés i poguessin treballar des de casa”. L’alcalde va explicar que durant la pandèmia de la covid hi va haver moltes persones que van valorar la possibilitat de traslladar-se a Tiurana a viure, però no ho van fer al no disposar d’internet.