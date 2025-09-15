SEGRE

CELEBRACIONS

Divina Drudis, pregonera de les festes del Clot

REDACCIÓ

La presidenta del Cercle de Belles Arts de Lleida, Divina Drudis, pronunciarà el pregó de les festes del barri lleidatà del Clot, que se celebraran entre divendres vinent i diumenge. L’encarregada de pronunciar-lo l’any passat va ser la presidenta de l’Ateneu Popular de Ponent, Carmina Pardo. El pregó tindrà lloc divendres a les 18.30 hores a la plaça del Clot, i a continuació hi haurà una cantata d’havaneres.

Els més petits podran disfrutar dissabte de jocs populars i manualitats, i després s’oferirà un taller de txikung, un esmorzar saludable i una actuació musical. A partir de les 17.00 hores se celebrarà una xocolatada popular i un espectacle de la companyia La Baldufa. El dia es tancarà amb un sopar popular i un tribut a El último de la fila. Diumenge tindrà lloc una missa, un vermut i una actuació del músic Joan Baró.

