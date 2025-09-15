Gran mural en contra de les plantes de biogàs
De Pobles Vius, situat al peu de la carretera C-53
Un edifici situat al peu de la carretera C-53, entre Tàrrega i Balaguer, llueix des de fa una setmana un gran mural en contra de les plantes de biogàs projectades al territori. Es tracta d’una iniciativa de la plataforma Pobles Vius, en el qual es pot llegir: “Aturem el biogàs” i “Defensem la terra, fora traficants de residus.”
El mural és obra de Swen Schmitz Coll, artista que lidera el projecte Enciclopèdia Mural, que va nàixer a Ivars d’Urgell i Vallverd i que s’ha expandit a altres municipis com Vallbona de les Monges.
A la carretera C-53 també es poden veure pancartes en contra dels projectes de biogàs a Anglesola, Bellcaire d’Urgell i la Ràpita. A Anglesola, recentment s’ha constituït una plataforma per frenar la implantació de la planta de biogàs projectada al municipi i l’ajuntament ha suspès temporalment les llicències per a grans instal·lacions energètiques en sòl no urbanitzable.
D’altra banda, dotze plataformes i entitats de Ponent han convocat per al pròxim dia 5 d’octubre una manifestació a Lleida sota el lema “No som un abocador, ni una colònia energètica”.