FERROCARRIL
Un incendi a prop de Saragossa talla la línia d’alta velocitat durant dos hores
La circulació de trens en la línia d’alta velocitat entre Barcelona i Madrid, que passa per Lleida, va haver de ser tallada ahir a la tarda durant dos hores, aproximadament entre les 16.00 i les 18.00 hores, al declarar-se un incendi entre Calataiud i Ricla.
La incidència va afectar els trens de totes les operadores de la línia i Renfe va indicar que van resultar afectats sis dels seus serveis, encara que no va detallar quants amb parada a Lleida.
L’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) va informar pocs minuts després de les 18.00 que es restablia la circulació una vegada “extingit l’incendi i revisada la infraestructura, que es troba en bon estat”. Els trens, parats a les estacions, van anar reprenent la marxa progressivament i recuperant la normalitat de forma gradual, va afegir.
Alguns usuaris van informar que passades les 20.00 hores encara hi havia un AVE aturat durant més de mitja hora a l’estació de Camp de Tarragona. Així mateix, alguns que suposadament eren directes van fer parades intermèdies que no estaven previstes perquè “a causa de la situació excepcional provocada per l’incendi, alguns viatgers han estat resituats en altres circulacions”, va explicar Renfe.