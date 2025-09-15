Tradició viva a Sant Eloi
El centenari Aplec va comptar amb activitats familiars, cultura popular, exhibició de sardanes i obediència canina al pulmó verd de la ciutat. La rajola commemorativa d’aquest any rendeix homenatge al 80 aniversari de ‘Nova Tàrrega’ amb l’escultura creada per Júlia Freixas
Tàrrega va celebrar ahir l’Aplec de Sant Eloi, una tradició centenària (els orígens de la qual es remunten al segle XIII) en què conviuen cultura popular, propostes familiars i el típic esmorzar de coca amb préssec. A la festa van assistir centenars de visitants, que van reservar unes hores per escapar-se de FiraTàrrega i gaudir de l’entorn natural d’aquest parc. L’associació Amics de l’Arbre, fundada el 1913, és la responsable de la masoveria del parc i, juntament amb la regidoria de Cultura, va programar nombroses activitats. Així, l’Aplec de Sant Eloi va començar amb la missa cantada a l’ermita a càrrec de les veus de la Coral Ramon Carnicer. Després van tenir lloc els balls dels gegants amb la Fal·lera Gegantera i els jocs infantils de fusta de Fefe i Cia. Alhora, i com és habitual, l’entitat organitzadora va convidar les autoritats locals al tradicional esmorzar.
Concurs de sardanes
Un altre moment emblemàtic va ser el Concurs Nacional de Colles Sardanistes de la Terra Ferma, que arribava a la quarantena edició, organitzat pels Amics de la Sardana de Tàrrega i la Unió de Colles de Catalunya. Hi van participar una dotzena de grups en diferents categories. Les colles guanyadores van ser Dimoniets de Lleida (aleví); Demà Jovencells de Cervera (infantil); Guspira de Lleida (juvenil); Font de Valldans de Ponts (veteranes); i Dolç Infern de Lleida (colles grans). En l’apartat musical es va produir un canvi d’última hora i finalment va actuar la Cobla Jovenívola d’Agramunt en substitució de la Cobla Tàrrega.
En paral·lel, es va portar a terme una exhibició d’obediència canina a càrrec del Club Agility Tàrrega. Una vintena de gossos van mostrar les seues habilitats superant un circuit d’obstacles sota les indicacions dels ensinistradors.
Un altre tret distintiu és la rajola commemorativa de l’Aplec, una peça que des del 1981 s’ha convertit en objecte de col·leccionisme i que cada any representa un racó diferent d’aquesta zona verda de la capital de l’Urgell. En aquesta ocasió s’ha il·lustrat amb l’escultura del 80 aniversari del setmanari Nova Tàrrega, del Grup SEGRE, inaugurada l’abril passat. La creació va ser obra de Júlia Freixas, alumna de l’Escola d’Art Ondara, que va morir el mes de juliol passat. En aquest sentit, la directora del setmanari, Laia Pedrós, va ser convidada a participar en l’esmorzar institucional.
L’Aplec de Sant Eloi és l’acte de l’antiga festa major de setembre de Tàrrega que es manté viu.