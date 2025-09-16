SEGRE

La Diputació inverteix a la Vall del Corb per revertir la despoblació

REDACCIÓ

El Patronat de Promoció Econòmica ha renovat el conveni per donar suport a projectes a la Vall del Corb fins al 2027 amb l’objectiu de revertir la despoblació. Un exemple és el programa Territori de Vincles, referit a les tres comarques que ocupa la vall: Urgell, Segarra i Conca de Barberà. El castell de Ciutadilla va acollir ahir una trobada d’institucions impulsada per l’associació per al desenvolupament integral de la Vall del Corb.

