MOBILITAT
Una de cada tres morts de trànsit de l’estiu a Catalunya va ser a Lleida
Dotze víctimes, el doble que l’any anterior
Les carreteres catalanes han registrat entre el 23 de juny i l’11 de setembre un total 36 morts en 32 accidents de trànsit. Dotze d’aquestes víctimes –una de cada tres– s’han registrat en sinistres ocorreguts a les comarques de Lleida, deu de les quals en un juliol negre. A nivell de Catalunya el nombre de finats és el mateix que el que hi va haver en el mateix període del 2024.
Aquesta situació va fer que Trànsit i els Mossos d’Esquadra apliquessin des de principis d’agost diverses mesures com un augment dels controls de velocitat i una presència policial més gran a Lleida.
El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, va fer ahir balanç i va destacar que “aquest estiu hem contingut la sinistralitat en zona interurbana, amb un mes de juny amb reducció, un mes de juliol dolent, especialment a Lleida, i un agost amb reducció. Al setembre no hem començat bé però ens trobem en xifres similars a les de l’any passat”. El 33,3% de les persones que han perdut la vida eren motoristes, vianants i ciclistes. A més, s’han comptabilitzat 240 persones ferides greus, un 2,6% més que el 2024. Lamiel va explicar que la sinistralitat mortal des de l’1 de gener del 2025 ha augmentat un 9,6%, amb 103 persones mortes. L’AP-7 ha concentrat 12 de les víctimes mortals. Per la seua part, la comissària Mònica Luis va explicar que “els Mossos d’Esquadra han intensificat la vigilància i s’han portat a terme 9.432 controls de diferent tipologia”. A la resta de demarcacions la sinistralitat es va reduir. A Tarragona hi ha hagut cinc morts (tres menys que el 2024); a Girona se n’han registrat sis (una menys) i a Barcelona se n’han comptabilitzat 13 (dos menys).