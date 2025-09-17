Jornada per fer visible la solitud no desitjada

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Mollerussa ha organitzat per al dijous 25 de setembre una activitat a la plaça de l’Ajuntament amb l’objectiu de donar visibilitat a la solitud no desitjada i promoure la creació de vincles comunitaris. La iniciativa, que forma part de la campanya Solituds compartides, l’eix central de la qual és un vídeo que recull el testimoni d’una vintena de persones de diferents edats i trajectòries vitals, que comparteixen la seua experiència i proposen estratègies per afrontar la solitud. La jornada inclourà una taula redona amb la participació de protagonistes del vídeo, i continuarà amb un debat entre el públic i membres del Consell Social.