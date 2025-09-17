TRIBUNALS
Set lleidatanes tenen un braçalet que geolocalitza el seu maltractador: “hi ha víctimes que en sol·liciten la retirada per les incidències”
La Fiscalia adverteix de falta de cobertura en zones rurals
Set víctimes de violència de gènere porten, actualment, un dispositiu actiu de control de seguiment electrònic del seu maltractador. Un mecanisme que consisteix en un braçalet telemàtic que geolocalitza l’agressor, que en porta un altre, perquè si se salten l’ordre d’allunyament, les víctimes puguin rebre un avís i posar-se fora de perill mentre arriba la policia. Segons les dades publicades per la delegació del Govern contra la Violència de Gènere, fins al mes de juliol d’aquest any s’han instal·lat 35 dispositius a les comarques lleidatanes, dels quals només set romanen actius. Respecte al mateix període de l’any passat, el nombre de braçalets instal·lats ha augmentat un 29%.
Tanmateix, la Fiscalia General de l’Estat indica, en la seua última memòria, que l’ús a Catalunya d’aquests dispositius és escàs, malgrat que els fiscals reconeixen “majoritàriament” la seua “indiscutible utilitat” com a instruments per protegir les víctimes. En aquest sentit, expressen problemes derivats de la dificultat de guardar la distància de 500 metres en localitats petites, la deficient cobertura en zones rurals aïllades, el temps que triguen a traslladar-se els tècnics que operen aquest servei a aquestes àrees i el treball que els suposa l’anàlisi i el cribratge de les incidències que registren, com alertes involuntàries o entrades en zones d’exclusió mòbil, per decidir sobre la formulació de denúncia.
“Hi ha víctimes que en sol·liciten la retirada per les incidències”
En la seua memòria, el Ministeri Públic assegura que diverses fiscalies especialitzades en violència de gènere assenyalen que és molt costós per a les víctimes la comunicació d’incidències reiterades, amb la “consegüent inseguretat i trastorn en la seua vida diària”. Això fa, afegeixen, que arribin a comparèixer en seu judicial per sol·licitar la retirada dels dispositius. No obstant, insisteixen en la necessitat de promoure’n l’ús, ja que recorden que “fins a la data cap de les dones assassinades portava dispositiu telemàtic de control”.