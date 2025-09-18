Alguaire estrena hidrolinera en una jornada sobre biocombustibles
Organitzada per la xarxa H2CAT, que coordina el centre d’innovació Eurecat. Amb presentacions de projectes i tecnologies per reduir costos en la producció d’hidrogen i combustibles
L’aeroport d’Alguaire va acollir ahir una jornada de la xarxa H2CAT, coordinada pel centre tecnològic Eurecat i que agrupa els principals grups d’investigació catalans en hidrogen renovable. La trobada es va centrar en els reptes per abaratir la producció d’aquest combustible, considerat clau en la transició energètica, i en la presentació de noves tecnologies i prototips que busquen avançar cap al seu ús a escala industrial. Durant la jornada es van donar a conèixer projectes per a la producció de biocombustibles, es va habilitar un espai de demostracions tecnològiques i es van visitar els treballs d’investigació en marxa al mateix aeroport, vinculats a la producció, emmagatzematge i mobilitat amb hidrogen.
Precisament, Alguaire ha estrenat aquesta setmana la seua primera hidrolinera, instal·lada al costat de l’electrolitzador inaugurat l’any passat, amb capacitat per subministrar un quilo per hora d’hidrogen verd. La infraestructura disposa d’un petit dipòsit que permet emmagatzemar-lo i injectar-lo a una pressió de 350 bars, facilitant també càrregues ràpides i possibilitant-ne l’ús tant en vehicles com en equips de treball, com una escala mòbil adaptada per l’empresa Evarm que arribarà a l’aeroport en els propers dies.
Entre les novetats presentades durant la jornada, Eurecat va mostrar combustibles elaborats a partir d’olis utilitzats, així com a partir de la combinació de CO2 capturat i hidrogen verd. També va donar a conèixer un equip pilot alimentat amb llum solar capaç de transformar aigua i CO2 en un gas útil per a la indústria. Per la seua part, investigadors de la UdL van presentar un innovador receptor fotovoltaic que aprofita simultàniament l’energia solar i l’energia tèrmica. Aquest sistema subministra electricitat i vapor d’aigua a 200 ºC a un electrolitzador, fet que permet guanyar eficiència i abaratir costos en la producció d’hidrogen. Segons va destacar Miriam Díaz de los Bernardos, directora d’H2CAT, “Lleida és un territori amb un gran potencial per a la bioeconomia circular i la descarbonització, al permetre el reaprofitament d’excedents de la producció agrària”. Segons la seua opinió, les tecnologies mostrades ja es troben “a un pas de l’escalabilitat industrial per començar a aplicar-les en casos reals”. La reunió va abordar també el desenvolupament de combustibles basats en carboni d’origen no fòssil i la conversió de CO2 en SAF (Sustainable Aviation Fuel), destinats a descarbonitzar el sector aeri.