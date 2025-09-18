PROTESTA
Concentració de juristes lleidatans contra “el genocidi de Gaza”
La plaça Sant Joan de Lleida va acollir a les 20.00 hores d’ahir una concentració convocada per Juristes per Palestina “a fi de denunciar, des de l’àmbit jurídic, la situació de genocidi que pateix la població civil palestina a Gaza”. Juristes per Palestina és una plataforma integrada per professionals de l’advocacia, de la judicatura, de la Fiscalia, de la universitat i d’altres operadors. També hi va haver concentracions a Barcelona i Madrid.