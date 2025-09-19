FRONTERES
Caçat a l’N-230 a Areny amb 430.500 € en tabac de contraban
Detingut el conductor d’una furgoneta que portava 70.000 paquets
La Guàrdia Civil d’Osca va arrestar dilluns a la carretera N-230 a Areny, a la Franja, el conductor d’una furgoneta que transportava un carregament de 70.000 paquets de tabac de contraban valorats en més de 430.000 euros. El xòfer, un veí de la província de Castelló, va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la llei de contraban de tabac.
La troballa de la partida va tenir lloc durant un control d’efectius del destacament de Fiscal i Fronteres de la comandància de la Guàrdia Civil d’Osca. Van donar l’alto a una furgoneta per a la comprovació de la càrrega. Els agents van trobar 140 caixes de color blanc sense cap tipus d’inscripció que ocultaven 70.000 paquets de tabac d’una marca coneguda sense timbrar i serigrafiades en un idioma estranger. El conductor no va poder justificar documentalment la procedència de la mercaderia, valorada al mercat estatal en uns 430.500 euros, per la qual cosa van procedir a detenir-lo.
Les diligències van ser entregades juntament amb el detingut al jutjat d’Instrucció número 1 de Barbastre, que va decretar la llibertat amb càrrecs per a l’investigat.
En l’última dècada han caigut en picat els detinguts a Lleida per entrar il·legalment tabac des d’Andorra i s’han reduït enormement el nombre de paquets confiscats. Una de les causes que ho expliquen és l’augment del preu del tabac al Principat, que s’ha traduït en un benefici menor per als infractors. En canvi, cap a França se segueixen registrant partides diàriament.
D’aquesta forma, per exemple, a les comarques de Lleida es va passar dels 55 detinguts i 13 operacions policials que hi va haver el 2015 als només dos arrestos i una operació el 2019. Val a recordar que es considera delicte si la quantitat confiscada supera els 15.000 euros de valor. Si és menor als 15.000 euros, és una infracció administrativa. Això s’ha traduït en un descens dels paquets decomissats en els últims anys. El 2015 van ser 236.610 pels 55.401 del 2019.