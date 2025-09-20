La tirolina de Rialb ha d’estar a punt en 3 mesos i mesurarà 920 metres
L’ajuntament de la Baronia de Rialb ha tret a concurs la construcció de la tirolina que creuarà un ramal de l’embassament de Rialb. Juntament amb l’ajuntament de Tiurana, ha dissenyat un nou traçat al detectar que l’inicial podia interferir en les maniobres d’avions i helicòpters d’extinció d’incendis que recullen aigua al pantà. L’alcalde de la Baronia, Antoni Reig, va apuntar que el nou projecte s’ha dissenyat fora de la zona de pas d’aquestes aeronaus. “La tirolina no envaeix la seua trajectòria, encara que s’ha hagut de reduir el trajecte uns 150 metres, quedant una tirolina de 920 metres”, va assenyalar. El punt de sortida s’ubicarà al mirador Roca Carbonera, en la Baronia de Rialb, un dels enclavaments més alts de Vilaplana.
El punt d’arribada estarà a l’extrem oposat de l’embassament, creuant per sobre del Centre d’Activitats Nàutiques. La tirolina projectada es basa en una activitat de lliscament per cable per mitjà de politja i frenada per diferents possibles mètodes. Perquè les altures de lliscament i el sobrevol de les parcel·les siguin segures s’haurà de fer una plataforma d’almenys uns 2 metres per permetre l’arribada segura dels clients. Les obres han d’estar acabades el mes de gener vinent.