Un segon telefèric a la Vall Fosca
Un projecte que impulsa PallarsActiu amb la col·laboració de la Generalitat. Juntament amb cultius intensius de cereal ecològic i el fons de capital risc que haurà d’operar l’any que ve
Construir un segon telefèric a la Vall Fosca, amb un traçat paral·lel al d’Endesa, per transportar turistes tot l’any a l’entrada del Parc Nacional d’Aigüestortes. Aquest és un dels projectes en els quals treballa PallarsActiu, l’entitat publicoprivada que reuneix administracions locals i empreses dels Pallars per impulsar el desenvolupament econòmic de les dos comarques. El va presentar dijous, en el transcurs de la desena edició de la Trobada Empresarial Pallaresa.
PallarsActiu ja disposa d’estudis preliminars per a un telefèric amb més capacitat que l’actual i amb prestacions més orientades a l’ús turístic. El d’Endesa va ser dissenyat per a tasques de manteniment de les centrals hidroelèctriques i la companyia el cedeix a l’estiu per transportar turistes. Amb la instal·lació d’un de nou, l’entitat pretén afavorir la desestacionalització de l’oferta turística i enllaçar aquest mitjà de transport amb la recuperació, en el futur, de l’històric Carrilet ferroviari per a turistes.
L’entitat treballa en aquesta proposta en el marc d’un conveni amb el departament d’Economia de la Generalitat que inclou també el desenvolupament de dos iniciatives més. Una d’aquestess és la posada en marxa de cultius intensius de cereal ecològic a la Conca de Tremp. El president de PallarsActiu, Carles Rabaneda, va indicar que començarà ben aviat, després que agricultors hagin portat proves pilot a petites parcel·les al llarg dels últims anys, guiats per consultors especialitzats.
El tercer projecte és un fons de capital risc, anunciat fa un any, dotat amb fons públics i privats per a inversions en projectes empresarials en el conjunt del Pirineu català. “La nostra idea és que pugui començar a funcionar durant el primer trimestre del 2026”, va indicar Rabaneda, que va apuntar que estan pendents que la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) autoritzi la societat que gestionarà el fons. PallarsActiu treballa en la recerca d’inversors i, de forma paral·lela, ha començat a estudiar projectes empresarials que poden optar a finançament.
Durant la trobada empresarial, l’entitat va exposar també les seues reivindicacions a la Generalitat. Aquestes se centren a millorar les comunicacions, en especial amb obres a l’Eix Pirinenc i el port de Comiols; i a millorar la cobertura de telefonia i internet per fer-la arribar a tots els pobles. La trobada es va celebrar en aquesta ocasió a Esplugues de Llobregat i va comptar amb una ponència a càrrec de Blanca Sorigué, directora general del Consorci de la Zona Franca de Barcelona i originària de la Pobla de Segur. La seua conferència, titulada Del Pallars a Barcelona: Innovació, territori i sostenibilitat empresarial, va oferir reflexions sobre el desenvolupament i la competitivitat del Pallars.