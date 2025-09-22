Nou curs dels bucs d’assaig, amb un un 32% més d’ús
L’ajuntament de Tàrrega torna a oferir a les agrupacions musicals els bucs d’assaig de l’Espai MerCAT, que augmenten l’ús. Durant el 2024, els bucs van ser utilitzats un total de 148 dies, un 32% més que l’any anterior. Fins a deu artistes i grups musicals diferents van utilitzar l’equipament, amb una mitjana de tres grups fixos setmanals, un quart grup amb entrades mensuals i altres usos puntuals d’artistes individuals. Des de la regidoria de Cultura es treballa per oferir el màxim de comoditats perquè creixi l’ús entre potencials grups. Així, s’ofereixen horaris flexibles (de 9 del matí a 11 de la nit) perquè els grups tinguin total autonomia d’entrada. A més, se’ls facilita un codi que obre la porta només dins dels horaris reservats. El consistori també ha uniformitzat les taxes. Al buc equipat, els preus van de 6 euros per 2 hores fins a 52,5 euros per 20 hores. Pel que fa als bucs no equipats, el cost oscil·la entre 4 euros per 2 hores i 35 euros per un paquet de 20 hores.