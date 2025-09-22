Nova imatge coral
La Coral Flors d’Urgell estrena logotip i himne, obra de Conrad Gomà i Lídia Sala, respectivament, guanyadors dels concursos. L’entitat celebrarà els cent anys de la seua fundació el 2026 i prepara un ampli programa d’actes per commemorar aquesta efemèride
La Coral Flors d’Urgell de Castellserà, que l’any que ve commemorarà cent anys, va donar a conèixer en el marc de la celebració de la Diada les propostes guanyadores dels concursos que va organitzar per escollir el logotip del centenari i la lletra de l’himne, que estrenarà en la cantada de Caramelles de Pasqua el diumenge 5 d’abril del 2026.
En el cas del logotip, el guanyador és Conrad Gomà Badia, veí de la localitat que va apostar per una reinterpretació de l’actual emblema de la coral modernitzat. Un joc entre l’arpa i la bandera de Castellserà amb el color roig com a protagonista a la part central per reafirmar la vinculació de la coral amb el municipi. Colors verds del territori, la serra i l’agricultura i els daurats d’honor i celebració es combinen amb una nova tipografia, el nom del poble, les dates i una petita branca de romer que canvia els lliris antics per aquesta planta més arrelada a la zona.
Per la seua part, la també veïna de Castellserà Lídia Sala Farreny, va ser la guanyadora de la lletra de l’himne. En aquest cas, explica la història de la coral en diferents estrofes i fa referència a un ànim a cantar i al poble en l’estrofa que es repeteix dos vegades. També fa èmfasi en el fet que al principi a la coral només s’acceptaven homes fins que als anys 60, després de moltes reivindicacions, es va permetre l’entrada de les dones, que ara són majoria en la formació.
Tots dos guanyadors van rebre un premi en metàl·lic de 200 euros. El logotip ja es començarà a utilitzar per a tots els documents que s’elaborin pel centenari i pel que fa a la lletra de l’himne ja és en mans del compositor local David Pradas perquè li posi la música.
El 2026 serà un any molt especial per a Castellserà i, especialment, per a la seua coral, que commemorarà 100 anys des de la seua fundació com a Cor Clavé. Des de la junta de l’entitat s’està tancant el programa d’activitats que abans d’acabar l’any té previst presentar públicament i que comptarà amb una quinzena d’actes repartits al llarg de tot l’any. Precisament, els concursos del logotip i l’himne van ser els primers actes del centenari. Les bases es van publicar el mes de maig passat i les propostes es podien presentar fins al 31 d’agost. El jurat estava format per dos membres de la junta de la coral i la directora musical.
La Coral Flors d’Urgell està formada per un total de 45 cantaires, dels quals un 25% són homes i un 75%, dones, i la majoria tenen més de 60 anys, malgrat que en els últims anys s’han incorporat diverses veus joves. La directora és Sílvia Rufach de Térmens. Les seues actuacions principals són les Caramelles del Diumenge de Pasqua, el concert de Nadal i el de la Diada Nacional de Catalunya.