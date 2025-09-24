MUNICIPIS
L’Executiu reforça el fons local amb 22 milions
A Catalunya arriba als 168,3 milions
El Govern va aprovar ahir un fons extraordinari de 22 milions d’euros per reforçar el finançament d’ajuntaments i consells comarcals. L’anunci el va fer el secretari de Governs Locals, Xavier Amor, després de reunir-se amb entitats municipalistes al costat del president, Salvador Illa, i el conseller de la Presidència, Albert Dalmau.
El nou fons, en un context de pròrroga de pressupostos, se suma al Fons de Cooperació Local, cosa que eleva la xifra total a 168,3 milions, un 13,6% més que el 2023. La distribució preveu 13,4 milions per a municipis (dels quals 12,6 procedeixen del fons extraordinari), 8,9 milions per al Conselh Generau d’Aran i els consells comarcals, 402.000 euros per a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i 21.000 per a les EMD. El repartiment es farà en funció de la població i els municipis de fins a 500 habitants rebran un increment del 20%, els de 2.000, un 15% i els de més de 2.000, un 10%.
Tant l’ACM com l’FMC van celebrar la mesura i van demanar que tingui continuïtat. El vicepresident de l’FMC, Marc Solsona, va reclamar aprovar uns pressupostos que garanteixin un model de finançament local més estable.