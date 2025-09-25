TRIBUNALS
Josep Pàmies declara al jutjat pel seu fàrmac il·legal contra l’autisme
Arran de la querella presentada per la conselleria de Salut contra ell i l’associació Dolça Revolució. Un centenar de persones van recolzar l’horticultor de Balaguer
Un centenar de persones es van concentrar ahir a les portes dels jutjats de Balaguer per mostrar el seu suport a l’horticultor Josep Pàmies i a Lola Roma, ambdós de l’associació de medicina alternativa Dolça Revolució, que van declarar per la querella que va presentar el departament de Salut per la promoció del diòxid de clor i de clorit de sodi (MMS) per curar l’autisme infantil. Salut va presentar la querella el juliol passat per un presumpte delicte d’atemptat contra la salut pública per comercialitzar un medicament il·legal “com a remei casolà”.
L’entitat havia fet una crida per rebre suport abans de la declaració. Els assistents van llançar proclames de defensa de la llibertat d’expressió i frases com “el meu cos, la meua decisió”. Per la seua part, Pàmies va assenyalar que tant ell com Roma només van respondre les preguntes del seu advocat i que ara la jutge ha de decidir si continua amb la instrucció o dicta el sobreseïment.
“Ens hem reafirmat en tot el que hem fet i que continuarem recomanant aquest producte extraordinari que és el clorit de sodi”, va afirmar. “No ens penedim de res i sabem que ha salvat milers de vides, per la qual cosa continuarem amb la nostra lluita”, va afegir. Així mateix, va dir que l’administració “està venuda” a la indústria farmacèutica.
La querella va arribar després que el maig de l’any passat Salut obrís un procediment sancionador contra Pàmies i un altre contra la seua associació per 1,2 milions d’euros per promoure l’MMS per tractar l’autisme. Llavors, va dir que no pagaria perquè “és llibertat d’expressió”. Ja té dos multes fermes més de 300.000 i 90.000 euros del 2019.
Així mateix, al novembre el Govern balear va proposar sancionar amb 300.000 euros l’esdeveniment que es va celebrar a Esporles, amb Miguel Bosé i Pàmies, “per informar i promoure l’ús de medicaments no autoritzats”. Precisament, el cantant va mostrar el seu suport a Pàmies a través del seu compte d’X. Val a recordar que la Fiscalia va obrir diligències per promoure el clorit de sodi com a tractament de la covid-19, encara que va arxivar les diligències al no estar acreditats els delictes investigats contra la salut pública i publicitat enganyosa.