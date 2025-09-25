La Plataforma antiincineradora de Juneda diu que les obres que han començat a Tracjusa són il·legals
L’entitat assegura que no s’han complert les condicions del decret d’alcaldia que atorgava la llicència d’obres
La plataforma aturem la incineradora a Juneda que s’oposa al projecte d’ampliació i construcció d’una gasificadora a la planta Tracjusa assegura que les obres iniciades aquesta setmana a la instal·lació són il·legals. Ho diuen amb base a les condicions fixades per l’acord d’alcaldia de l’11 de març on es concedia la llicència d’obres.
En aquest sentit, afirmen que GAP Cooperativa i Griñó, promotors de l’obra, no han fet la cessió de 1.283 metres quadrats a l’ajuntament i tampoc s’han enderrocat els vestuaris del magatzem. Els serveis jurídics de la plataforma presentaran un requeriment a l’Ajuntament de Juneda demanant la paralització de les obres de forma immediata.
Després de l’anunci fet aquest dimecres per GAP Cooperativa sobre l’inici de les obres de la nova Tracjusa, des de la plataforma contrària han criticat “l’arbitrarietat i prepotència” que han exhibit els promotors i l’han qualificat d'una “exhibició mediàtica” davant el contenciós presentat per la mateixa plataforma recorrent i impugnant la llicència d’obres.
