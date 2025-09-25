SUCCESSOS
Sant Guim passa cinc dies sense telèfon ni internet
El municipi registra el quart tall del servei en sis mesos. L’avaria desactiva els botons de telealarma de la gent gran
Els veïns i les empreses de Sant Guim de Freixenet han passat més de cinc dies sense servei de telèfon, mòbil i fix, ni d’internet de la companyia Movistar. El servei es va interrompre divendres al migdia i es va restablir a les cinc de la tarda d’ahir, van confirmar fonts de la companyia, que van atribuir les últimes quatre avaries registrades al municipi, i concentrades en sis mesos, a sengles talls del cable de fibra en una mateixa finca. Els tècnics, que sospiten que es va tractar d’incidents intencionats, han modificat el traçat de la línia per evitar el pas del cablatge per aquests terrenys.
“És una vergonya, estem incomunicats”, va assenyalar l’alcalde, Francesc Lluch. L’ajuntament ha denunciat els fets davant dels Mossos i es planteja reclamar danys i perjudicis. Fonts de la companyia van assegurar que la reparació es va retardar perquè els tècnics necessitaven permís de la propietat de la finca per accedir a la línia.
Des de divendres passat no hi ha hagut servei mèdic i hi ha un seguit d’afectacions en els serveis municipals, l’escola i la guarderia. L’alcalde va destacar que les avaries desactiven els botons de teleassistència de la gent gran.