Un nou veí galleja per Raimat: un paó es passeja des de fa quatre anys pels carrers de la pedania i viu al parc de les piscines
Procedent d’una reserva natural, els nens li han posat Felip de nom
Felip és el nom que els nens i nenes de Raimat li han posat al paó que des de fa més de quatre anys es passeja pels carrers del poble. Encara que viu “com un rei” a cura de tots els veïns, el seu nom no té cap intencionalitat de relacionar-lo amb la monarquia. “Va sortir així, sense més ni més”, assegura l’alcalde de l’EMD (entitat municipal descentralitzada), Iván Fernàndez.
Entre les 8 i les 10 del matí sol aparèixer per la pedania: “Passa pel bar, la botiga, el restaurant i també l’ajuntament, sempre solitari; alguns li donen menjar però es busca bé la vida”, assegura. En un d’aquests passejos va ser captat per les càmeres de 3CatInfo. No té por de la gent, però marca bé les distàncies, sobretot dels gats, pels quals no té gaire simpatia.
El Felip procedeix d’una reserva natural pròxima on hi ha una colònia amb una vintena de paons. Alguns es van establir fa temps a les instal·lacions dels cellers de Raimat, però ell ha preferit el poble, en concret el parc de les piscines municipals, ara tancades, on ha trobat l’hàbitat perfecte.
Un atractiu més
En els últims mesos, el paó de Raimat s’ha convertit en un atractiu turístic més. “Molts dels visitants que venen a veure l’església i l’ermita i també els cellers se’l troben pels carrers i es queden molt sorpresos. El cert és que el Felip ja està adquirint certa fama.” L’alcalde va remarcar que “ja el sentim com nostre i vetllem perquè ningú no li faci mal”. En aquest sentit, va indicar que “el tenim controlat i si en algun moment detectem alguna anomalia trucarem immediatament als Agents Rurals”.
Seguretat
No sembla que necessiti la companyia dels seus congèneres ni tampoc d’aparellar-se. “Nosaltres no interferim en la seua vida. Ha vingut de forma natural i si vol tornar amb els seus, que ho faci. No obstaculitzarem de cap manera la seua activitat”, va remarcar Fernàndez. Així mateix, l’alcalde assegura que no molesta i “tots estem al corrent de la seua seguretat per evitar que sigui objecte de qualsevol gamberrada, que no permetrem i denunciarem immediatament”.
Alimentació
Menja sobretot verdura i la seua principal font d’aliment l’ha trobat als horts municipals. “Té predilecció per les cols.” Tanmateix, els responsables de la trentena de finques on es conreen verdures i hortalisses ja han començat a notar el pas del Felip. “Molts han instal·lat malles per protegir els horts i els cultius, però en cap cas no se li fa mal”, va puntualitzar l’alcalde.