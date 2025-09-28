Quan l’aigua va portar la llum: Tremp reviu la seua història amb Elektra
Jornades de commemoració històrica sobre la transformació del Pallars amb l’arribada de La Canadenca. Colofó avui amb l’actuació de Comediants, que representaran ‘Els topògrafs’
Tremp reviu aquest cap de setmana la història de l’arribada al Pallars de l’energia hidroelèctrica amb la segona edició de l’Elektra, Festa de l’Aigua i la Llum. Aquesta celebració combina espectacles, conferències, visites guiades i exposicions per rememorar l’impacte que va tenir al Pallars l’arribada de La Canadenca i la construcció de les centrals que van proveir d’energia la indústria i les ciutats.
El programa va arrancar divendres amb un espectacle de circ i música a càrrec de la companyia basca Hutzum+Ortzi. Va atreure desenes de persones que van poder degustar productes locals. Durant la jornada d’ahir, Tremp es va convertir en un espai obert a la història i la creativitat. Es van portar a terme els Monòlegs creuats amb personatges creats per a l’ocasió, que van debatre de manera teatralitzada sobre l’arribada dels primers tècnics de l’empresa per projectar el disseny de la presa de Sant Antoni.
La programació es va completar amb una conferència sobre Susterris, una visita guiada a la central de Sossís, on es va instal·lar la primera central, i un concert de Quico el Cèlio, el Noi i el Nut de Ferreries.
El colofó arriba avui amb la recreació històrica Els topògrafs, a càrrec de Comediants, un espectacle que reviurà l’enrenou que va generar en el seu moment l’arribada dels primers tècnics al Pallars. A més, comptarà amb la implicació de les entitats teatrals locals i de l’Orfeó de Tremp, així com de la ciutadania, a la qual s’ha convidat a participar vestida amb indumentària d’època. Amb Elektra, Tremp reforça la seua aposta per unir cultura i memòria històrica. La música, el teatre i la divulgació es combinen per recordar com l’arribada de l’electricitat va transformar la vida al Pallars.