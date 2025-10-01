MUNICIPIS
Més de 40 expositors a la Fira del Préssec d’Alfarràs el cap de setmana
Més de 40 expositors participen en la 29 edició de la Fira del Préssec d’Alfarràs que se celebra aquest cap de setmana, una xifra rècord, segons va explicar la regidora de Fires i Festes, Rosa Gràcia. La inauguració anirà a càrrec de la secretària general de la conselleria d’Agrocultura, Cristina Massot. Durant el matí de dissabte es batejarà la nova geganta Violeta, que simbolitza una agricultora collint préssecs. Hi haurà tallers de cuina infantil i demostracions d’elaboració de préssec en conserva, a més de demostracions i exposicions. També dissabte hi haurà una demostració del procés d’elaboració del préssec en conserva, a càrrec del Grup d’Esplai el Segrià d’Alfarràs, a l’estand de Tast Gastronòmic de l’ajuntament; i la xarrada Ús de la IA per afrontar els reptes i aprofitar les oportunitats en el sector agroalimentari, a càrrec de Cecilio Angulo, president d’Associació Catalana d’IA (ACIA). A les 11.30 de diumenge tindrà lloc l’elaboració i degustació de la coca de préssec més llarga del món amb una longitud de 50 metres a càrrec del Gremi de Forners de Lleida davant de l’ajuntament. A la tarda hi haurà un showcooking a càrrec de la cuinera de TV3 Gessami Caramés, i un taller sobre aprofitament del préssec, productes de proximitat i plantes silvestres. La Fira és biennal.