Dos detinguts acusats de distribuir droga des d'una associació cannàbica a Cervera
Els Mossos han destapat el local com a put de venda de substàncies estupefaents
Els Mossos d’Esquadra van detenir dimecres dos homes, de 21 i 55 anys, com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública en ser sospitosos de distribuir droga des d'una associacio cannàbica de Cervera. Segons ha explicat la policia catalana, les detencions són el resultat d’una investigació oberta arran d’una sèrie de queixes i informacions que apuntaven a activitats il·lícites comeses des d'aquest establiment situat a l'avinguda Catalunya de la capital de la Segarra.
Les informacions apuntaven que en aquesta associació, oberta el desembre de 2023, es vendrien substàncies a persones no associades i que es consumirien fora del local, funcionant com un punt de venda de droga. Els investigadors dels Mossos van realitzar una sèrie de gestions que van confirmar les sospites. En aquest sentit, tot apuntava que amb un simple registre inicial els responsables ja venien la substància, sense generar cap tipus de document, quotes o carnet de soci, i que permetien sortir amb la droga, sense obligar a consumir-la dins al local. Davant les evidències, aquest dimecres a la tarda es va realitzar una entrada policial al local.
A l’interior hi havia dos responsables i cinc compradors, i els agents van localitzar 505 bossetes amb marihuana preparades per a la venda, 1.189 grams de cabdells de marihuana, 119 bossetes amb haixix també preparades per a la venda final, una peça gran d’haixix, 640 cigars tipus “porro” i 873 euros. Els investigadors van comprovar que en el suposat registre de socis, amb moltes dades incomplertes, només hi constaven dos de les tretze persones que havien identificat comprant droga en el decurs de la investigació.
La gran quantitat de dosis de venda final, i el fet que la venien a preu de mercat, confirmarien l’activitat il·lícita i que la pretesa associació exercia com a tapadora per encobrir un tràfic de substàncies estupefaents, segons els Mossos, que van precintar preventivament el local i van detenir dos persones.
Els detinguts, ambdós amb antecedents, han passat aquest divendres a disposició judicial davant el Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Cervera.