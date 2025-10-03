Fins a sis ferits en dos incendis en cases d'Almacelles i Balaguer aquesta matinada
Tres afectats lleus i altres tres de gravetat menor i evacuats a l'hospital Arnau de Lleida
Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest divendres a la matinada en dos incendis en habitatges al pla de Lleida amb ferits. En el primer, els Bombers han rebut l'avís a la una de la matinada i el foc ha afectat una casa situada al carrer número 46 del carrer Sant Jaume. Es tracta d'un habitatge unifamiliar de tres plantes on hi havia cinc persones. L'incendi ha cremat principalment la planta baixa, tot i que la resta de la casa ha estat afectada pel fum. De les cinc persones afectades, totes elles per inhalació de fum, tres han resultat ferides lleus i han rebut l'alta 'in situ' i les altres dos han estat evacuades pel SEM a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida en estat 'menys greu'. Està previst que acudeixi a l'immoble l'arquitecte municipal, ja que l'estructura de la casa podria haver resultat malmesa.
El segon avís s'ha produït a la 01.43 hores. En aquest cas tres dotacions dels Bombers han acudit al carrer Cadí de Balaguer, on un incendi cremava una casa unifamiliar. A l'interior hi havia un home que ha resultat ferit de gravetat menor, segons el SEM, que l'ha traslladat a l'hospital Arnau. Els Bombers han donat per controlat aquest segon incendi a les 02.30 hores.