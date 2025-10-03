Freixinet estrena cicle d’Educació Infantil
El centre cobreix ara els cursos d’Infantil-1 a sisè de Primària
Riner va estrenar aquest dilluns el primer cicle d’Educació Infantil a l’Escola Rural de Freixinet amb 14 alumnes que van des d’Infantil-1 (de 3 a 6 anys) a Primària (de 6 a 12). La implantació del nou cicle ha implicat la reestructuració de l’escola on s’ha col·locat la Llar d’Infants en un espai ja existent de la planta baixa. L’edifici té dos plantes. A la baixa es troba l’aula d’infantil i la guarderia, un distribuïdor, una zona de serveis, un vestíbul i un magatzem. A la primera planta hi ha l’aula de Primària, una àrea de serveis, un despatx i una aula exterior. El centre disposa de pati per a l’esbarjo. A fi d’acollir els més petits s’ha instal·lat un lavabo i una taula de preparació d’aliments.
L’alcalde, Joan Solà, va indicar que “en els últims 15 anys la pèrdua de població ha estat preocupant, malgrat que la guarderia és un incentiu perquè les famílies es quedin”.
Fins ara no es comptava amb aquest servei. L’any passat l’ajuntament i Educació van firmar un conveni per facilitar la implantació del primer cicle d’educació infantil que permetrà escolaritzar fins a 13 nens i nenes d’1 a 3 anys.